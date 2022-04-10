Российская артиллерия мощными ударами по позициям украинских военных под Тростянцом уничтожила реактивные системы залпового огня «Град». Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии, подтверждающие успешную атаку на противника.

На снимках видно, что грузовой автомобиль «Урал» пытается вывести «Град» из-под огня, буквально выталкивая его с позиции. Однако другое фото показывает, что сделать этого не удалось. На нем РСЗО полностью уничтожена вместе со снарядами.

На Украине продолжается спецоперация ВС, направленная на прекращение геноцида жителей Донбасса. Среди ее целей – признание Киевом Крыма, ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация страны.