Войска РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение к населенному пункту Лиман, снося на своем пути пытающиеся оказывать сопротивление подразделения украинских нацистов. Кроме того, союзные силы попутно освобождают от ВСУ населенные пункты.

Портал «Русская весна» рассказал, что российские войска и ополчение независимых республик Донбасса захватывают технику противника в качестве трофеев. На снимках, опубликованных сайтом, можно увидеть самые разнообразные боевые машины, которые теперь будут применяться в борьбе против укронацистов.

Журналисты рассказали, что продвижение к Лиману идет стремительными темпами, все поставленные боевые задачи выполняются своевременно и в полном объеме. Освобождение Донбасса, являющееся главной целью второй фазы спецоперации ВС на Украине, становится все ближе с каждым днем.