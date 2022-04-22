ВС РФ в рамках специальной военной операции на Донбассе продолжают продвигаться все ближе к линии фронта. В самое ближайшее время они сойдутся в крупнейшей битве столетия с самыми боеспособными подразделения ВСУ и националистическими батальонами в Краматорске и Славянске, пишет портал «Русская весна».

Авторы опубликовали несколько фотографий, на которых зафиксировано продвижение российской техники по территории Донбасса. На них можно увидеть бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры, танки Т-80БВ и Т-72Б3, РСЗО и зенитно-ракетные комплексы. Также в колонне идут тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», предназначенные для уничтожения хорошо оборудованных укрепрайонов противника.

Напомним, что сейчас в Славянске и Краматорске находится около 60-100 тысяч украинских военнослужащих. Эти подразделения планируется окружить и уничтожить. У президента Украины Зеленского все еще имеется шанс вывести войска с Донбасса и тем самым избежать их попадания в котел, однако он наивно ждет помощи от Запада.