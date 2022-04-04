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Подразделения российских ВС зашли на территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Это огромный завод националистические батальоны превратили в настоящую крепость, пишет телеграм-канал «Русская Весна Z : спецоперация на Украине и Донбассе».

Авторы отмечают, что войска РФ успешно прорвались на хорошо укрепленную территорию предприятия и практически не встретили сопротивления. Полное отсутствие попыток открывать контрбатарейный огонь может указывать на отсутствие у подразделений ВСУ, затаившихся на заводе, боеприпасов и оружия.

Военный корреспондент Мурад Газдиев, который освещает события в Мариуполе, сообщает также о серьезных боевых действиях в северо-западной части левобережного района города.

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