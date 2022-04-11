Армия ЛНР ведет ожесточенные бои в Попасной, где подразделения ВСУ отступают вглубь населенного пункта. Наступательная операция по освобождению республики продвигается согласно плану, пишет издание «Русская весна».

Военнослужащим Луганской народной республики и РФ удалось уничтожить опорный пункт неонацистов, оборудованный в депо города Попасная. Там были сконцентрированы крупные силы, имелись техника и тяжелое вооружение.

ВСУ отступают, но при этом задействуют запрещенные боеприпасы. Среди них – фосфорные боезаряды, а также отравляющий газ и мины кассетного типа «Лепесток».

Напомним, что одной из главных целей спецоперации ВС РФ на Украине является освобождение территорий ЛНР и ДНР в пределах бывших Луганской и Донецкой областей.