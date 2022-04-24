После приказа президента РФ Владимира Путина отменить штурм «Азовстали» российские военные и ополчение ДНР сменили тактику ведения боевых действий в Мариуполе. Они наглухо заблокировали предприятие, отрезав боевикам все возможности для выхода из подземных коммуникаций, сообщил портал “Русская весна”.

Радикальные националисты «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация) не хотят добровольно сдаваться, но и погибать им тоже не хочется. Поэтому они используют в качестве живого щита военнослужащих срочной службы, застрявших на «Азовстали» и не имеющих опыта боевых действий.

Этих бойцов силой удерживают на комбинате, не давая возможности сложить оружие и угрожая расстрелами за попытку сдаться. Иногда боевики и сами пытаются прорваться на поверхность, однако территория завода находится под наблюдением и подобные попытки мгновенно пресекаются.