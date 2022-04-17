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Боевики территориальной обороны и военнослужащие ВСУ облюбовали бывший завод на территории карьеров в Краматорске в качестве опорного пункта. Однако ВКС РФ обнаружили этот объект и нанесли мощный удар, уничтожив крупные силы противника, пишет издание «Русская весна».

Местные жители рассказали журналистам, что предприятие давно перестало работать. Поэтому оно используется для нужд украинской армии. Нацбаты и подразделения ВСУ оборудовали там целую базу.

ВКС РФ нанесли ракетный удар по карьерам и уничтожили большую часть военных, скрывающихся в шахтных стволах. Однако пока точные потери подразделений ВСУ неизвестны.

Напомним, что украинские военные и националистические батальоны постоянно используют в качестве баз социально значимые объекты. Они часто скрываются в детских садах и школах, в больницах и санаториях.

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