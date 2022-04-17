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Ударные российские вертолеты принимают непосредственное участие в спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Способность летать на малых высотах позволяет этим винтокрылым машинам выявлять позиции и объекты военной инфраструктуры противника и успешно уничтожать их, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации поясняют, что Ми-28 оснащен мощным вооружением. На борту вертолета имеется автоматическая пушка, а также неуправляемые боезаряды, которые дают возможность поражать не только живую силу, но и опорные пункты и бронетехнику.

Сейчас удары по военным объектам наносятся практически во всех областях Украины. Киев пытается оказывать сопротивление, но подразделения ВСУ чаще всего сражаются с мирным населением и прячутся за его спинами.

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