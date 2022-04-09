В ночь на 9 апреля в Одессе и Черноморске прогремели взрывы. Подробной информации об объектах, которые были поражены, пока нет.

Издание «Русская весна» со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева сообщает о взрыве на территории города. Сити-менеджер призвал жителей не впадать в панику и сохранять спокойствие. Также он пообещал представить подробности позже.

Авторы издания отмечают, что скорее всего удары были нанесены по военной инфраструктуре ВСУ, расположенной вблизи Черноморска и Одессы. Однако официальной информации с точным указанием этих объектов пока не поступало.

Напомним, что в рамках спецоперации на Украине ВС РФ выводят из строя крупные склады боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов.