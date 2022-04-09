После рейда по окрестностям Харькова спецназ ВС РФ поделился фотографиями добытых трофеев. Среди них – оружие Североатлантического альянса, которое Запад передает Киеву, пишет издание RusVesna.

Так, спецназовцам удалось получить в свое распоряжение пресловутые ПТРК Javelin, брошенные подразделениями ВСУ в ходе стремительного бегства, гранатометы из Швеции AT-4, немецкие РПГ Panzerfaust-3, которые, как выяснилось ранее, несколько залежались на складах в Германии. Кроме того, военнослужащие РФ раздобыли армейскую радиостанцию Harris.

США и НАТО продолжают накачивать Киев оружием, так как в их интересах затянуть украинский кризис на несколько лет. Однако большая часть современных видов вооружений западного образца либо остается на позициях отступающих подразделений ВСУ, либо переходит в руки российских военных в бою.