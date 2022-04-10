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В одном из сел неподалеку от Херсона скрываются украинские неонацисты, которые «шли брать Херсон». Судя по всему, они не дошли и сейчас через социальные сети и мессенджеры взывают к командованию ВСУ и молят о помощи, сообщает RusVesna.

Военнослужащие попытались атаковать российские войска на подходах к Херсону, но закончилось это для них ожидаемо плохо. Поэтому националисты отступили в ближайшее село, где и попали в «котел». Теперь они прикрываются гражданским населением и просят о помощи.

Этот призыв уже распространили в телеграм-каналах и социальных сетях. Волонтеры пишут, что украинских «освободителей» Херсона нужно срочно спасать, но пока реакции на их призывы не поступало.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны, а также на прекращение геноцида по отношению к жителям ДНР и ЛНР.

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