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По Авдеевке и Пескам, которые в последние годы были плацдармом ВСУ для атак Донецка, нанесены мощные ракетные удары. Для этой цели задействовались штурмовики Су-25 ВКС России, которые прицельно били по укрепрайонам вышеупомянутых населенных пунктов.

Издание «Русская весна» рассказывает, что Авдеевка и Пески подвергаются обстрелам ежедневно, чтобы обеспечить продвижение российских войск по Донбассу. Однако столь массированная атака с применением штурмовиков была зафиксирована впервые.

Напомним, что оба населенных пункта все еще находятся под контролем Киева. 8 лет подряд боевики ВСУ выстраивали там линию обороны, а также регулярно наносили удары по Донецку. Сейчас их позиции уничтожаются практически каждый день.

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