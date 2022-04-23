По Авдеевке и Пескам, которые в последние годы были плацдармом ВСУ для атак Донецка, нанесены мощные ракетные удары. Для этой цели задействовались штурмовики Су-25 ВКС России, которые прицельно били по укрепрайонам вышеупомянутых населенных пунктов.

Издание «Русская весна» рассказывает, что Авдеевка и Пески подвергаются обстрелам ежедневно, чтобы обеспечить продвижение российских войск по Донбассу. Однако столь массированная атака с применением штурмовиков была зафиксирована впервые.

Напомним, что оба населенных пункта все еще находятся под контролем Киева. 8 лет подряд боевики ВСУ выстраивали там линию обороны, а также регулярно наносили удары по Донецку. Сейчас их позиции уничтожаются практически каждый день.