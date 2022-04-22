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Войска РФ и независимых республик Донбасса продолжают зачистку региона от националистических батальонов и подразделений ВСУ. В рамках спецоперации уничтожаются укрепрайоны, командные и опорные пункты.

Издание «Русская весна» выложило в Сеть видеозапись одного из боев, в ходе которого была задействована тяжелая огнеметная система «Солнцепек». С ее помощью удалось мгновенно уничтожить блиндаж националистических сил в Лиманском районе. Кроме того, удар был нанесен и по блокпосту украинских военных.

На снятом с беспилотного аппарата видео зафиксирован момент атаки. Боезаряды ТОС-1А буквально выжигают националистов, не оставляя им ни единого шанса на сопротивление. Использование столь мощных боевых систем дает возможность существенно ускорить зачистку территорий Донбасса.

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