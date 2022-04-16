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В Харькове мощным ударом уничтожено здание бывшего завода, для чего ВКС РФ задействовали крылатые ракеты. Подробности рассказал портал «Русская весна». Кроме того, в телеграм-канале издания авторы публикации выложили видеозапись, подтверждающую факт атаки.

Сообщается, что бывшее производственное здание располагалось непосредственно в пределах города Харькова. Подобные объекты представляют опасность, так как часто используются ВСУ и националистическими батальонами в качестве баз. Именно поэтому они уничтожаются высокоточными ударами.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине идет точно по намеченному плану. В настоящий момент приоритетными целями остаются освобождение Мариуполя, а также уничтожение крупной группировки ВСУ на Донбассе.

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