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В рамках военной спецоперации на Украине ВСУ РФ нанесли несколько ракетных ударов по объектам в населенном пункте Миргород в Полтавской области. Об этом сообщило издание «Русская весна».

Авторы ссылаются на главу военной администрации Полтавской области Дмитрия Лунина, который заявил, что «было два прилета».

В настоящий момент нет никакой информации об объектах, по которым наносились удары. Однако известно, что ВС РФ в основном атакуют склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, боевую технику и тяжелое вооружение. Операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается и, по словам многих экспертов и представителей Минобороны России, идет согласно заранее составленному плану.

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