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Жители Белгородской области рассказали о сильном взрыве, который был слышен на большом расстоянии. Портал «Русская весна» сообщает, что в небе над регионом средства ПВО РФ сбили неизвестный летающий объект.

Предполагается, что речь идет о ракете, которую запустили по инфраструктуре области украинские военные. Также это может быть снаряд от реактивной системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» или «Град». Подробная информация об идентификации должна появиться позже.

В любом случае боезаряд не нанес никакого вреда региону. По словам Олега Медведева, возглавляющего администрацию Яковлевского городского округа, сбитый объект рухнул в поселке Томаровка. Жертв и разрушений нет.

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