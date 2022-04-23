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Оказавшиеся в плену ВС РФ в Мариуполе украинские бойцы оказались совершенно неподготовленными к ведению боевых действий. Среди них есть даже водители школьных автобусов, пишет издание «Русская весна».

По словам экспертов, это подтверждает, что Киев, долго не думая, собрал под знаменами ВСУ множество людей, совершенно не имеющих боевого опыта. Те же водители, оказавшиеся в Мариуполе, попали на фронт по преступной халатности киевского режима и командования ВСУ. Они очень напуганы и хотели бы никогда больше не попадать в подобные передряги.

Авторы отмечают, что даже опытные бойцы, имеющие за плечами многолетнюю боевую подготовку и участвовавшие в реальных сражениях в горячих точках, иногда принимают решение добровольно сложить оружие. Они прекрасно понимают, что лучше сдаться, чем гибнуть за действия преступного режима. Киев же отправляет на фронт людей, которые даже оружие держать не умеют.

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