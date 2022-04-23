Подразделение украинского спецназа попало в ловушку российских войск. Попытка вырваться из западни с треском провалилась, поэтому отряд был уничтожен. Видеозапись этого эпичного боя появилась на портале «Русская весна».

Авторы рассказали, что российские военные отвлекли украинский спецназ, вынудив его ввязаться в бой. Началась неразбериха, боевики сплотились в одну группу и вот тут-то их и настиг удар совсем не с той стороны, с которой ожидалось. Обстрел из самого разного оружия позволил полностью ликвидировать спецназовцев.

Военкоры «Русской весны» отмечают, что запись была сделана одним из непосредственных участников событий. Он зафиксировал на видео грамотно проведенную операцию по уничтожению достаточно боеспособного подразделения, попавшего в западню.