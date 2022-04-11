10 апреля, в воскресенье, стало известно о том, что по украинскому городу Днепропетровску был нанесен мощный ракетный удар. В результате атаки был полностью уничтожен аэропорт. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. Подробности передает Rusvesna.su.

По словам главы администрации, аэропорт полностью сровняли с землей серией мощных ракетных ударов. Подробности происшествия уточняются. Также Валентин Резников отметил, что ночью войсками был нанесен ряд ракетных ударов по Днепропетровской области, в результате которых полностью ликвидирована база националистов и западных наемников.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день российская специальная операция на территории Украины проходит строго по намеченному плану. Российские военные наносят удары только по объектам националистов Украины.