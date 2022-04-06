Власти Украины дали приказ ликвидировать всех живых свидетелей в Мариуполе, чтобы избежать разглашения информации о военных преступлениях националистического батальона «Азов» (запрещен в России). Об этом изданию «Русская весна» сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что нацбаты истязают и расстреливают военнопленных, подвергают пыткам всех, кто не поддерживает официальную позицию Киева. Все эти факты могут всплыть на поверхность, если в городе останутся свидетели зверств «Азова». Именно поэтому украинские власти предпринимают меры, чтобы этого не произошло.

Также Басурин сообщил о гибели пятерых защитников Донбасса. Еще 22 военнослужащих получили ранения. Народная милиция продолжает боевые действия, нанося точечные удары по противнику.