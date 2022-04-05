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Власти Германии не контролируют корпорации, которые в условиях роста цен на топливо и антироссийских санкций наживаются на простых немцах. Об этом телеканалу RT заявил таксист из Берлина.

Мужчина рассказал, что уже два года экономика Германии испытывает потрясения. Пандемия подкосила туристический бизнес, заставил самих немцев больше экономить и меньше пользоваться услугами такси, кафе и отелями.

При этом, по словам берлинца, подвижек в лучшую сторону не видно: на смену коронавирусу пришли антироссийские санкции – взлетели цены на продукты и топливо. В репортаже RT таксист недоумевает, почему цены на нефть за последнее время снизились, но стоимость бензина по-прежнему остаётся высокой.

Мужчина подозревает, что рынок в данном случае ничего не регулирует, а власти позволяют коммерсантам безнаказанно устанавливать выгодные им цены.

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