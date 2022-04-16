На Донбассе остается достаточно крупная группировка украинских войск, которую сложно атаковать «в лоб», считает военный эксперт Борис Рожин. Он привел пример Марьинки, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление подразделениям ВС РФ и ДНР.

Именно поэтому более практичным вариантом является окружение. Украинскую группировку просто раздробят на несколько частей, после чего каждая из них окажется в «котле». В результате интенсивных боевых действий она быстро утратит способность к организованному сопротивлению и будет полностью уничтожена.

По мнению эксперта, после освобождения Мариуполя российские подразделения будут действовать именно в таком ключе, что позволит добиться победы в минимальные сроки.