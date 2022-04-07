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Представители холдинга «Росэлектроника» на всероссийском форуме «Госзаказ» продемонстрировали маршрутизатор, созданный российскими специалистами. Его главная особенность заключается в возможности обеспечения полной конфиденциальной инфраструктуры, которая будет защищена от хакерских атак.

Новый роутер не подходит для больших корпораций, но он может быть эффективно использован в организациях со штатом не более 50 сотрудников. “Байкал” оснащен специальными механизмами, которые защищают от DoS- и DDoS-атак. Модульная структура позволяет пользователю настроить маршрутизатор по своему усмотрению.

Кроме того, роутер способен организовать систему видеонаблюдения высокой четкости. С его помощью можно создать доступ к видео-конференц-связи. Новое устройство исключительно российского производства, поэтому оно может стать успешным аналогом западных технологий.

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