Эксперты китайского издания Sohu выразили восхищение характеристиками российской крылатой ракеты «Калибр». Они отметили, что этот боезаряд невозможно перехватить, что наглядно продемонстрировала спецоперация ВС РФ на Украине, передает портал Avia.Pro.

Отмечается, что «Калибры» неоднократно использовались для ударов по украинским объектам военной инфраструктуры, причем сбить их ВСУ ни разу не удалось. Все дело в том, что большую часть пути ракеты преодолевают на малой скорости и высоте, что сбивает с толку РЛС и средства противовоздушной обороны.

Китайские эксперты называют «Калибры» чудо-ракетами, которые можно увидеть, но нельзя перехватить. Они полностью удовлетворены параметрами боезарядов, которые Пекин недавно купил у Москвы и отмечают, что выбор в их пользу оказался абсолютно верным.