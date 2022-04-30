Новейшая российская ракета «Сармат» вызывает ужас у всего Запада. И для этого есть все основания. Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» может всего за несколько минут преодолеть тысячи километров и уничтожить весь город. Эксперты портала Avia.pro рассказали о том, что ракете потребуется всего две минуты, чтобы стереть Лондон с лица Земли.

Недавно на Камчатке прошли испытания новейшей российской ракеты. “Сармат” без боезаряда смог создать воронку шириной 20 метров и глубиной 8 метров. Если пустить ракету с боеприпасом, то она образует просто гигантскую воронку диаметром в сотни метров. Есть предположение, что одним ударом они сможет уничтожить цель площадью в 400 000 квадратных метров.

Американцы уже посчитали, что “Сармат” долетит до Берлина всего за 1 минуту и 46 секунд. А в Лондоне ракета будет уже через две минуты после запуска.

Недружественным России странам уже дали понять, что на вооружение российской армии вскоре будет принято 46 МБР «Сармат».