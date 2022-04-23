В ходе ночного рейда российские спецназовцы уничтожили базу одного из украинских отрядов, рассказал портал «Русская весна». Авторы сообщили, что противник понес крупные потери в живой силе и бронетехнике.

Спецназовцы обнаружили базу и взяли ее под наблюдение. После этого был нанесен мощный гранатометный удар, в результате которого на воздух взлетела боевая машина пехоты ВСУ. В ней что-то сдетонировало, что привело к взрыву и уничтожению расположенной рядом техники.

Портал опубликовал снимки данной операции, сделанные с использованием прибора ночного видения, на которых можно разглядеть результаты удара. Наведение на цель, в качестве которой оказалась БМП противника, осуществлялось с применением специального современного оборудования.