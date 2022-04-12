читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посол России в Варшаве Сергей Андреев не исключает, что Польша не сможет отказаться от российского газа.

По словам Андреева, у Варшавы просто нет альтернативы. Он отметил: «Наши связи в энергетической сфере оставались как бы последним островком, от которого польские власти не решались полностью отказаться, а в нынешней ситуации они ставят цель в ближайшее время отказаться сначала от угля, еще в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель, есть сомнения».

Возможен сценарий, при котором Польша все-таки объявит об отказе от российских энергоресурсов. но на самом деле будут приобретать его в Германии. Но при этом Варшава сама понесет потери.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что власти страны выступают против запрета на поставки российских энергоносителей. Он отметил, что «импорт сырой нефти и природного газа не должен подвергаться санкциям».

Вам может понравиться

ПФР предупредил россиян о необходимости проверить сведения

Представители Пенсионного фонда РФ предупредили о том, что все россияне, которые работали до 2022 года, должны проверить сведения о себе. Подробности передает PRIMPRESS. Эксперты отметили, что необходимо проверить всю информацию

На Кипре смягчили антиковидные ограничения

Власти Кипра постепенно снимают коронавирусные ограничения. С 11 апреля в стране отменено обязательное ношение медицинских масок и других индивидуальных средств защиты органов дыхания. Но только на открытых пространствах. Кроме того,

Следственный комитет опубликовал запись допроса бойца ВСУ, пытавшегося взорвать мост в ЛНР

В Сети опубликована видеозапись допроса военнослужащего ВСУ Романа Майстрюка, который попался вместе с подельником на попытке подрыва моста в Луганской народной республике. Сотрудники Следственного комитета РФ выяснили у него, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 12 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 апреля – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 12 апреля – дождь, до 11 °C |