Посол России в Варшаве Сергей Андреев не исключает, что Польша не сможет отказаться от российского газа.

По словам Андреева, у Варшавы просто нет альтернативы. Он отметил: «Наши связи в энергетической сфере оставались как бы последним островком, от которого польские власти не решались полностью отказаться, а в нынешней ситуации они ставят цель в ближайшее время отказаться сначала от угля, еще в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель, есть сомнения».

Возможен сценарий, при котором Польша все-таки объявит об отказе от российских энергоресурсов. но на самом деле будут приобретать его в Германии. Но при этом Варшава сама понесет потери.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что власти страны выступают против запрета на поставки российских энергоносителей. Он отметил, что «импорт сырой нефти и природного газа не должен подвергаться санкциям».