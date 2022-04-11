читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российским пенсионерам рассказали о выплате, которую можно получить уже на этой неделе апреля. Начисления назначаются разово определенным категориям граждан. Назначаться выплата будет после подачи заявления. Подробности сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, которые длительное время проживают в браке. Длительность брака рассматривается от 50 лет и выше. Суммы выплат различаются в зависимости от региона. Больше всего смогут получить пенсионеры, проживающие в Ленинградской области. Власти региона назначают семейной паре по 1 000 рублей за каждый прожитый год в официальном браке.

На юбилей 50 лет совместной жизни пара может получить разовую выплату в размере 50 тысяч рублей. Перечисление выплат в 2022 году начнется с 11 апреля. Обратиться за пособием граждане могут в течение полугода с даты юбилея свадьбы.

Вам может понравиться

В третьем сезоне шоу “Маска” раскрыли, кто скрывается под костюмом Пончика

Популярная программа “Маска” выходит на телеканале НТВ уже в третьем сезоне. В прошедшие выходные проект покинул участник, который выступал в костюме Пончика. Совершенно неожиданно для жюри оказалось, что под маской

Глава Минобороны Норвегии намерен покинуть пост из-за романа со школьницей

Роман министра обороны Норвегии Одда Рогера Эноксена с 18-летней девушкой стал достоянием общественности, из-за чего глава ведомства заявил об отставке. Местное издание Verdens Gang сообщило, что чиновник выразил сожаление из-за

«Пришли русские, дали нам еды»: Китайские журналисты побывали в Киевской области и узнали все о действиях ВС РФ

Китайское телевидение показало репортаж из тех населенных пунктов Киевской области, в которых, по утверждению президента Украины Зеленского, российские ВС «совершали военные преступления». Представленная журналистами информация оказалась совершенно не выгодной для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 11 апреля – дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 22 °C |