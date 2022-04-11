Российским пенсионерам рассказали о выплате, которую можно получить уже на этой неделе апреля. Начисления назначаются разово определенным категориям граждан. Назначаться выплата будет после подачи заявления. Подробности сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, которые длительное время проживают в браке. Длительность брака рассматривается от 50 лет и выше. Суммы выплат различаются в зависимости от региона. Больше всего смогут получить пенсионеры, проживающие в Ленинградской области. Власти региона назначают семейной паре по 1 000 рублей за каждый прожитый год в официальном браке.

На юбилей 50 лет совместной жизни пара может получить разовую выплату в размере 50 тысяч рублей. Перечисление выплат в 2022 году начнется с 11 апреля. Обратиться за пособием граждане могут в течение полугода с даты юбилея свадьбы.