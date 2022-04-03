Российские военные уже начали подготовку к закрытию «котла» на Донбассе, где сконцентрированы наиболее боеспособные силы украинских ВС. Об этом рассказали журналисты издания «Русская весна». Кроме того, информация подтверждается заявлениями советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Напомним, что одной из главных задач специальной военной операции ВС РФ является уничтожение крупной группировки войск численностью 50-60 тысяч военнослужащих. Сейчас они занимают позиции в Краматорске и Славянске.

По словам Арестовича, против этих националистических подразделений уже применяется «стратегия котла». Украинские войска будут окружены со всех сторон, что не позволит им выйти с территории Донбасса, а также получить боеприпасы, оружие и помощь остальной части ВСУ.