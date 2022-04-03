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Видеозапись из освобожденного ВС РФ города Изюма в Харьковской области появилась в телеграм-канале SHOT. На ней виден украинский танк, который националисты бросили рядом с памятником советским воинам, погибшим во Второй мировой.

Также военнослужащие ВС РФ, которые полностью зачистили Изюм от националистических сил, показали обнаруженную в городе военную форму сбежавших подразделений. Чтобы установить контроль над городом, российским военным пришлось почти три недели сражаться за гору Кременец, с которой ВСУ корректировали огонь артиллерийских орудий.

В Изюм уже доставлена гуманитарная помощь для мирных жителей, которые были вынуждены на протяжении нескольких недель прятаться под землей. Они скрывались от беспрерывных обстрелов артиллерии ВСУ в подвалах, бомбоубежищах и наскоро оборудованных своими руками укрытиях.

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