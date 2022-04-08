Российские военные и представители Народной милиции ДНР усиливают блокпосты вокруг Мариуполя, чтобы повысить надежность блокирования города. Это позволит полностью исключить бегство нацистов батальона «Азов» (запрещен в России).

Военкор Александр Сладков рассказал, что попытки прорыва сквозь блокпосты участились, так как украинские боевики отлично понимают бессмысленность сопротивления войскам РФ и ДНР в Мариуполе. У них сейчас лишь одна цель – выйти из города и быстро бежать куда глаза глядят. Однако достичь ее вряд ли удастся.

На усиленных блокпостах морские пехотинцы и чеченские подразделения ВС РФ и Росгвардии тщательно проверяют автомобили и другой транспорт, выезжающий из города, а также людей, пытающихся эвакуироваться. Поэтому замаскировавшихся под мирных граждан нацистов они точно не пропустят.