Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные и представители Народной милиции ДНР усиливают блокпосты вокруг Мариуполя, чтобы повысить надежность блокирования города. Это позволит полностью исключить бегство нацистов батальона «Азов» (запрещен в России).

Военкор Александр Сладков рассказал, что попытки прорыва сквозь блокпосты участились, так как украинские боевики отлично понимают бессмысленность сопротивления войскам РФ и ДНР в Мариуполе. У них сейчас лишь одна цель – выйти из города и быстро бежать куда глаза глядят. Однако достичь ее вряд ли удастся.

На усиленных блокпостах морские пехотинцы и чеченские подразделения ВС РФ и Росгвардии тщательно проверяют автомобили и другой транспорт, выезжающий из города, а также людей, пытающихся эвакуироваться. Поэтому замаскировавшихся под мирных граждан нацистов они точно не пропустят.

Вам может понравиться

В Николаеве серией ракетных ударов выведен из строя железнодорожный вокзал

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно грозил России «рельсовой войной». Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал такие заявления. Он пояснил, что мечта Арестовича уже сбылась, но «что-то явно пошло не

МИД РФ: Принципиальность США в отношениях с Каракасом рассыпалась из-за антироссийских санкций

Негативное влияние антироссийских санкций на экономику Соединенных Штатов вынудило Вашингтон вмиг забыть о принципиальности по отношению к Венесуэле. Сейчас США гораздо охотнее контактируют с Каракасом, рассказал дипломат Александр Щетинкин. Руководитель

Представитель МИД Мария Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Зеленского на экстренном заседании Совбеза ООН и предложила ему самораспуститься, передает РИА Новости. Она отметила, что если украинский лидер считает самороспуск
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 16 °C | Подольск: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C |