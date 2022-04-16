Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) предприняли попытку вырваться с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, но были остановлены ВС РФ и ополчением ДНР, сообщил портал «Военное обозрение».

Задействованные российскими военными средства наблюдения, среди которых имеются и беспилотные аппараты, зафиксировали появление боевиков на поверхности. Они массово стали покидать подземные ходы завода, которые превратили в фортификационные сооружения.

Подразделения ВС РФ и ДНР не стали сразу атаковать противника, а выждали, пока враги объединились в крупную группу и направились в северо-западном направлении. После этого по ним был открыт ураганный огонь с применением минометных систем. Это позволило предотвратить прорыв и полностью уничтожить группировку националистов ВСУ.