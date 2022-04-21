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Ученым Санкт-Петербурга удалось создать химический реактор типа “труба в трубе”, который позволяет длительное время сохранять тепло. Об этом рассказали в пресс-службе Института органической химии им. Н.Д. Зелинского.

Реактор нового типа планируют применять для получения газообразного ацетилена C₂H₂ путем гидролиза карбида кальция CaC₂. Химики предложили использовать тепло, которое выделяется в ходе химической реакции, для поддержания эндотермических реакций.

С этой целью будет применяться принцип “термоса”, при которой химический реактор представляет собой конструкцию из двух трубок. Они вставляются одна в другую, а в зазор между ними помещают деталь из нейлона, которую распечатывают на 3D-принтере.

Между трубками размещают гранулы карбида кальция, растворитель и воду. После перемешивания всех компонентов начинается экзотермическая реакция. Выделяемое тепло начинает нагревать внутреннюю трубку, в которой находятся реагенты. Такой способ позволяет проводить две реакции одновременно без использования дополнительных источников энергии. Ученые уверены, что найденный способ найдет свое применение в сфере промышленности.

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