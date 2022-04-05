Российским разведчикам удалось перехватить важные переговоры украинских националистов, в которых велось обсуждение крупного перемещения военных сил на Донбассе. Подробности сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Специалистами подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России была применена подвижная станция контроля безопасности. С ее помощью удалось выявить канал связи противника. В ходе проведения специальной операции был перехвачен разговор командования украинских националистов. Они обсуждали план скрытого перемещения подразделений для подготовки удара по позициям Народной милиции ДНР и российских Вооруженных сил.

Связисты передали содержание переговоров командованию группировки для нанесения удара по противнику. Благодаря этим действиям удалось успешно сорвать планы ВСУ.