читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военнослужащий, который оказался в плену на Украине и стал свидетелем пыток, рассказал подробности происходящего. Об этом передает РИА Новости.

По словам очевидца, националисты так сильно избивают военнопленных, что те даже не кричат, а воют. При этом слышно, как ломаются кости. Министерство обороны РФ представило видео, на котором военнослужащий Даниил рассказывает: “Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются”.

По словам военнослужащего, если украинские националисты видели следы огнестрельного оружия в руку или ногу, они специально наносили удары по этим местам. Даниил рассказал, что в плену были командир и майор. Командир отказывался давать националистам показания, после этого его никто не видел больше.

Вам может понравиться

RusVesna: Над Белгородской областью средства ПВО РФ сбили украинскую ракету

Жители Белгородской области рассказали о сильном взрыве, который был слышен на большом расстоянии. Портал «Русская весна» сообщает, что в небе над регионом средства ПВО РФ сбили неизвестный летающий объект. Предполагается,

Американский журналист рассказал о целях публикации Киевом фото и видео из Бучи

Американский журналист Майкл Трейси, хорошо известный в США, опроверг обвинения украинских властей в адрес РФ за так называемую «Бучанскую резню». Он заявил, что ВС РФ не было никакого смысла «расправляться

Foreign Policy: Мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ

Далеко не все страны мира согласны с необходимостью полностью изолировать Россию, о которой беспрерывно говорят Соединенные Штаты. Европа и Восточная Азия присоединились к американским инициативам, однако Ближний Восток, Африка и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 5 апреля – дождь, до 5 °C |