Российский военнослужащий, который оказался в плену на Украине и стал свидетелем пыток, рассказал подробности происходящего. Об этом передает РИА Новости.

По словам очевидца, националисты так сильно избивают военнопленных, что те даже не кричат, а воют. При этом слышно, как ломаются кости. Министерство обороны РФ представило видео, на котором военнослужащий Даниил рассказывает: “Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются”.

По словам военнослужащего, если украинские националисты видели следы огнестрельного оружия в руку или ногу, они специально наносили удары по этим местам. Даниил рассказал, что в плену были командир и майор. Командир отказывался давать националистам показания, после этого его никто не видел больше.