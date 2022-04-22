Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о разовых выплатах, которые смогут получить некоторые категории российских пенсионеров уже в начале следующего месяца. Подробности передает PRIMPRESS.

Выплаты будут приурочены к Дню Победы. Получить пособие смогут те пенсионеры, которые связаны с этим событием. На федеральном уровне для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны назначается единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Денежные средства будут начисляться сразу с пенсией.

Но и на уровне регионов введены дополнительные выплаты, которые финансируются из местного бюджета. По 10 000 рублей смогут получить москвичи, которые родились до 31 декабря 1931 года. Вдовы погибших ветеранов в столице получат по 15 000 рублей.

В Подмосковье ветераны смогут получить по 25 000 рублей, а труженикам тыла назначат выплаты в размере 15 000 рублей.