Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, что уже в конце этого месяца российские пенсионеры смогут получить на счет крупную выплату. Денежные средства смогут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Подробности передает издание PRIMPRESS.

Речь идет о доплате, которая увеличивает размер пенсии. Но начислять ее будут не во всех российских субъектах. Сергей Власов отметил: «В некоторых регионах существуют такие доплаты к пенсии, которые могут получать как неработающие пенсионеры, так и те, кто работает. Например, такая программа действует в Москве. Получить городской стандарт, а именно так там называют минимальный размер пенсии, может даже работающий пожилой человек».

Для получения выплаты у работающих пенсионеров заработная плата должна быть ниже 20 000 рублей. Но инвалиды и ветераны в этом вопросе являются исключением. На них это требование не распространяется.

Средняя выплата будет составлять 21 193 рубля. Денежные средства будут начислены до конца апреля.