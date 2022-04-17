Многочисленные исключения, которые прописаны в документах о санкциях в отношении России, позволяют большинству кораблей страны заходить в бельгийские порты. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Пятый пакет санкций против России в Евросоюзе приняли ещё в начале апреля. В числе прочего он предполагает запрет на посещение портов ЕС судам под российским флагом. Тем не менее обслуживание большей части таких кораблей продолжится, уверяет бельгийский телеканал.

Дело в том, что ограничения не распространяются на суда, которые перевозят нефтепродукты, газ, медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и так далее. Все эти товары попали в список исключений.

По данным RTBF, из-за исключений в документах о санкциях доступ в порты Бельгии получат сразу девять судов и двенадцати, которые в настоящее время находятся в Северном море. Тем не менее, уверяет телеканал, допуск в порт каждого судна будет рассматриваться индивидуально.