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Портал «Русская весна» выложил в Сеть видеозапись уничтожения западного оружия на Украине. Авторы пояснили, что ВС РФ задействовали крылатые ракеты «Калибр», чтобы нанести удар по крупному логистическому центру во Львовской области.

Именно в этот центр приходили транспорты с вооружением и боеприпасами из Соединенных Штатов, Великобритании и других стран Североатлантического альянса. Здесь осуществлялось распределение оружия и его отправка в другие регионы. Сейчас данный процесс прекращен.

По словам авторов, Россия неоднократно предупреждала, что любое оружие, ввозимое на Украину с Запада, превратится в легитимную цель для ВС РФ. Удар двумя ракетами «Калибр» по одному из самых крупных логистических центров стал подтверждением того, что российские военные отлично знают, куда стекаются западные вооружения.

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