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Российские физики вместе с европейскими учеными смогли сымитировали рождение звезд после взрыва сверхновой. Подробности рассказал заведующий лабораториями в Объединенном институте высоких температур РАН и национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Сергей Пикуз.

Как передает издание «Газета.ru», ученые изучали процесс прохождения ударной волны после взрыва через плазменное облако. Ученые отмечают, что эксперимент относится к сфере астрофизики.

Сергей Пикуз отметил: «Это такое любопытное сочетание двух далеких крайностей — огромных по времени и пространству астрофизических явлений и их исследованиям в лазерной плазме, поджигаемой в миниатюрных микромишенях».

Ученые рассказали, что любой космический объект, включая Солнце и пылевые облака, можно считать плазмой. Исключением являются только астероиды и поверхностные слои каменных планет. В ходе проведения эксперимента, ученые помещали в вакуумную камеру несколько твердотельных мишеней, на которые были направлены мощные лазерные пучки.

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