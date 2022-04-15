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Россиянам рассказали о том, как можно получить денежную выплату уже в этом месяце. Сумма в размере 20 473 рублей положена единовременно определенным категориям семей. Для ее получения необходимо написать заявление. Подробности передает издание PRIMPRESS.

Речь идет о выплате при рождении ребенка. Она назначается всем родителям без исключения, независимо от дохода. Работающие граждане получают пособие через работодателя. Неработающим семьям деньги перечисляются через Пенсионный фонд РФ.

Представители Пенсионного фонда РФ сообщили о том, что с февраля этого года размер выплаты составляет 20 473 рубля. Денежные средства положены при рождении каждого ребенка. Для их получения необходимо подать заявление и приложить свидетельство о рождении, а также справку от второго родителя о том, что он не получал это пособие.

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