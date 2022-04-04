Более 740 000 россиян получили уведомления о размере своей будущей пенсии. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России. Подробности передает РИА Новости.

Представители Пенсионного фонда РФ сообщили о том, что с 2022 года началось информирование граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления рассылаются мужчинам в возрасте от 45 лет и женщинам с 40 лет. Сообщения направляются в личный кабинет на портале Госуслуг. Уведомления будут направляться один раз каждые три года.

На сегодняшний день о размере будущей пенсии проинформированы 740 000 граждан. Кроме того, в уведомлении содержится информация об условиях получения права на страховую пенсию по старости. В тексте также указано, сколько еще стажа нужно наработать до выхода на пенсию.