Российским пользователям перечислили сервисы, которые могут стать заменой иностранных социальных сетей и приложений. Подробности передает издание “Известия”.

Эксперты обращают внимание на «Россграм», который был создан предпринимателем Александром Зобовым. Ранее сообщалось, что запуск приложения состоится 28 марта, но до сих пор этого не произошло. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков не исключает, что «Россграм» – это просто большая афера.

Зыков прокомментировал: «Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь он филолог, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было. Есть еще ряд косвенных причин. Например, серьезный проект не запускает лендинг на бесплатном и таком простом конструкторе сайтов».

Новая социальная сеть Now была запущена разработчиком «Яндекса» Дмитрием Марининым. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play. Также появилось приложение Fiesta от Асламбека Тесаева. Кроме того, пользователи уже могут скачать социальную сеть Limbiko из программы Test Flight.