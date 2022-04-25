Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Более 2,1 триллиона долларов. В такую сумму оцениваются военные расходы всех стран на Земле в 2021 году. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Отмечается, что более 60% от всех подобных расходов приходится всего на пять государств. Россия при этом замыкает этот список, потратив за прошлый год на оборону около 66 миллиардов долларов.

Первыми в списке идут США, военный бюджет которых в 2021 году составил более 800 миллиардов долларов. Затем – Китай (293 миллиарда), Индия (76,6 миллиардов) и Великобритания (68,4 миллиарда).

Также в докладе отмечается, что военные бюджеты стран увеличились в среднем на 0,7% по сравнению с 2020 годом, и сразу на 12% по сравнению с 2012-м. В докладе указывается, что России поднять свои траты на вооружение позволили высокие цены на газ и нефть, которые экспортировались из страны.

Вам может понравиться

Багдасаров призвал уничтожить военную инфраструктуры Украины в 120 километрах от российских рубежей

Военная техника и тяжелое вооружение, которыми Запад накачивает Украину, даст возможность Киеву атаковать приграничные районы России. Именно поэтому ВС РФ уже сейчас должны предпринять меры, чтобы исключить подобные риски и

Эксперт Литовкин назвал главное условие установления контроля ВС РФ над Южной Украиной

Ключ для освобождения южной части Украины находится на востоке страны, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что прежде чем пробивать коридор до Приднестровья, необходимо установить полный контроль над Донбассом.

Офицер армии ДНР назвал своевременным решение заблокировать территорию завода “Азовсталь” в Мариуполе

Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» прокомментировал приказ российского лидера Владимира Путина прекратить штурм «Азовстали» в Мариуполе и просто заблокировать территорию предприятия. Офицер отметил, что это верное решение, которое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 апреля – ясно, до 10 °C |