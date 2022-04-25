Более 2,1 триллиона долларов. В такую сумму оцениваются военные расходы всех стран на Земле в 2021 году. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Отмечается, что более 60% от всех подобных расходов приходится всего на пять государств. Россия при этом замыкает этот список, потратив за прошлый год на оборону около 66 миллиардов долларов.

Первыми в списке идут США, военный бюджет которых в 2021 году составил более 800 миллиардов долларов. Затем – Китай (293 миллиарда), Индия (76,6 миллиардов) и Великобритания (68,4 миллиарда).

Также в докладе отмечается, что военные бюджеты стран увеличились в среднем на 0,7% по сравнению с 2020 годом, и сразу на 12% по сравнению с 2012-м. В докладе указывается, что России поднять свои траты на вооружение позволили высокие цены на газ и нефть, которые экспортировались из страны.