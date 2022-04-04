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В Госдуме спрогнозировали, какие последствия ждут Россию после ухода голливудского кино с широкого экрана. Депутат и актер Николай Бурляев уверен, что у России есть, чем ответить на действия Запада.

Многие начали высказывать мнение, что кинотеатрам придется закрыться, так как отечественные картины не смогут обеспечить нужную доходность. Но в Госдуме предложили выставлять в прокат старые фильмы. Николай Бурляев пояснил: «Современное русское кино не дотягивает до высокого уровня ни по драматургии… однако выход есть. Я предложил, чтобы Минкультуры восстанавливал и оцифровывал лучшие фильмы прошлых лет. Это — сокровищница».

Голливудские студии начали отказываться от проката фильмов в России уже с начала марта. Первой такой студией стала The Walt Disney Company. Позже к ограничениям прибавились компании: Warner Bros, Sony Pictures и Universal Pictures. Выход картины «Бэтмен» был отменен за один день до старта премьеры.

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