Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ, которая много лет находилась на Украине, собирает вещи и разъезжается по домам. Россия отказала ей в продлении мандата, завершившегося 31 марта, поэтому больше шпионить за ВС РФ у этой организации не получится.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич объяснил вето, наложенное на работу миссии ОБСЕ на Донбассе. Он заявил, что к деятельности наблюдателей имеется огромное множество вопросов, поэтому лучше бы им уезжать с Украины.

Представители миссии ОБСЕ не только предоставляли недостоверную информацию о ситуации на Донбассе, но и занимались откровенным шпионажем в пользу Украины. Их неоднократно ловили на передаче киевским нацистам координат расположения войск ДНР, ЛНР и РФ. Именно поэтому Москва не захотела продлевать мандат и избавилась от шпионов.