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У России нет намерения вводить визы для въезда украинских граждан на территорию страны. Визового режима между Россией и Украиной не будет. Об этом рассказало издание РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленный МИД России.

Ранее возник вопрос о том, собирается ли Россия на фоне сложной ситуации с Украиной вводить визовый режим. В Кремле на этот вопрос ответили, что у российского правительства нет таких планов.

Из-за соображений национальной безопасности власти Великобритании уже ранее ужесточили требования для выдачи виз беженцам из Украины. В стране действует программа «Дома для Украины». В рамках этой программы гражданам Украины было выдано 2 700 виз. Но при этом прошений было получено 28 300.

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