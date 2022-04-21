Перед Пасхой на полках магазинов появляется широкий ассортимент куличей. Но сложность выбора для потребителей заключается в том, что единого ГОСТа для них так и не разработали. Эксперты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке кулича. Подробности передает РИА Новости.

В сообщении ведомства отмечено: “Помимо обязательной информации на этикетке кулича о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условий хранения, информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке. Без нанесенного на маркировку знака “ЕАС” кулич приобретать не рекомендовано, так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции”.

Так как единого ГОСТа не существует, у каждого производителя может быть своя рецептура. При этом не все производители гарантируют качество своей продукции, поэтому куличи рекомендуется приобретать у крупных хлебозаводов. Покупателям советуют не пугаться длительного срока годности. Такая продолжительность допустима, так как в изготовлении упаковки используются специальные материалы, обладающие барьерными свойствами.