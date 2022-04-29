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В детском лагере под Херсоном боевики ВСУ создали целый арсенал стрелкового оружия. Его обнаружили бойцы Росгвардии, которые занимаются зачисткой местности и охраной территорий региона.

Сообщается, что в схроне националистов ВСУ хранилось два пистолета Bernardelli, магазины к ним, а также 292 патрона.

Помимо оружия и боеприпасов в тайнике обнаружились пакетики с марихуаной, металлические коробки с изображением конопли на крышке, а также таблетки светло-зеленого и белого цветов. Все это будет подвергнуто экспертизе. Кроме того, бойцы нашли диплом, которым руководитель учреждения был награжден за “большой вклад в организацию оздоровления детей”.

Уточняется, что на схрон росгвардейцы вышли после сообщения одного из местных жителей о пропаганде в лагере националистических идей.

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