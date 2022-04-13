Благодаря использованию разведывательных беспилотных аппаратов спецназ Росгвардии, действующий на территории Харьковской области, сумел обнаружить засекреченный опорный пункт националистических формирований ВСУ, передает ТАСС.

Кроме того, применение БПЛА позволило обнаружить группу боевиков украинской армии. Спецназовцы сработали оперативно – передали координаты опорного пункта артиллерийским подразделениям, которые нанесли удар по объекту.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. Основные ее цели – прекращение геноцида жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация страны. Российские военные высокоточными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры, не нанося вреда гражданскому населению.